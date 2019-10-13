Varane: "Bu kez farklı yüzümüzü göstermek istiyoruz"

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın deplasmanda karşılaşacağı Fransa'da Varane açıklamalarda bulundu.

"Bu kez farklı yüzümüzü göstermek istiyoruz"

Fransız oyuncu Raphael Varane ise yaptığı açıklamada, "Yarın iyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Türkiyedeki maçta kendi futbolumuzu oynayamadık, gerçek yüzümüzü gösteremedik. İyi bir seviyede oyun oynamak istiyoruz. İlk maçı Türkler hakketmişti. Yarın kendi taraftarımız önünde hem kazanmak hem de iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Bir fırsat yarınki maç. İyi bir performans göstermek için ve gruplardan çıkmak için büyük bir adım olacak. Yarın her şeyi yapacağız kazanmak için. Karşımızda da iyi bir rakip var. Türkiye'de kaybetmiştik ama bu kez farklı yüzümüzü göstermek istiyoruz." dedi.

"Uzun bir yoldan geldik ama adapte olacağız"

"Çok az zaman sonra tekrar maç oynuyoruz" diyen Varane, "Uzun bir yoldan geldik. Adapte olacağız ama. Tabii tekrar toparlanmak için bu kadar kısa süre ideal değil ama takvime uyum sağlamak zorundayız. Bugünkü antrenmanda bazı taktikleri gözden geçireceğiz. Süre kısa ama yarın hazır olarak iyi bir maç çıkaracağız diye konuştu.

"Yarın kendi evinizde mi oynayacaksınız?"

30 bin Türk taraftarının Stade de France'ta olacağına vurgu yapan muhabirin "Yarın kendi evinizde mi oynayacaksınız?" sorusuna Raphael Varane, "Çok Türk taraftar gelecek olabilir ama biz üst düzey oyuncularız, bu ortamlara alışkınız, kendi taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. İyi ambiyans olacağını düşünüyoruz. Bu ambiyans ancak bizi motive eder, böyle ortamlarda oynamak her zaman eğlenceli." cevabını verdi.

"Türkiye ileride basan bir ekip"

Konya'da oynanan ilk maçın istedikleri gibi olmadığını belirten deneyimli oyuncu, "Türkiye ilerde basan bir ekip. Oyunun bazı anlarında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Top kayıplarına karşı çok dikkatli olmalıyız. Defansta önem verdiğimiz konu açıkçası bu. Hepimiz birbirimize yakın oynamalıyız ve ikili mücadeleleri kazanmalıyız. Tempolu oynayarak kendi oyunumuzu oynamalıyız açıklamasında bulundu.

"Dünya Kupasındaki finalden sonra en önemli maç olarak görebilir miyiz?" sorusuna ise Varane, "Kesinlikle önemli bir maç. Aylardır buna çalışıyoruz. Bu tip fırsatlar için bulunuyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu ve üst düzey bir oyun oynadığımızı göstermek istiyoruz. Dünya Kupasından bu yana birçok maç yaptık ve bunun en önemlilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.