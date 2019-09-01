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01.09.2019 - 10:22| İSTANBUL (AA)

Ve milli mesai başlıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra, 10 Eylül'de de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına yarın başlayacak.

Ve milli mesai başlıyor

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milliler, yarın saat  14.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde  bir araya gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milliler, yarın saat  14.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde  bir araya gelecek.

Şenol Güneş, aynı gün saat 14.30'da tesiste bulunan Orhan Saka  Konferans Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Milliler, 5 Eylül'e kadar çalışmalarını Riva'da yapacak. Ay-yıldızlı  ekip, 7 Eylül'de Vodafone Park'ta yapılacak Andorra karşılaşması öncesi son  antrenmanını 6 Eylül'de bu statta gerçekleştirecek. Teknik direktör Şenol Güneş  ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te  başlayacak. Maç TRT 1'den canlı yayımlanacak.

A Milli Takım, Moldova ile oynayacağı karşılaşma için 9 Eylül'de Türk  Hava Yollarına ait uçakla başkent Kişinev'e yolculuk edecek. Aynı gün A Milli  Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir milli futbolcu Zimbru Stadı'nda basın  toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son çalışmasını bu  statta yapacak. Moldova-Türkiye karşılaşması 10 Eylül Salı günü saat 21.45'te Zimbru  Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.
 

Aday kadro

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği A Milli Takım aday  kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
  
Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur  Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
  
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor),  Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral  (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre)
  
Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma),  Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz,  Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe),  İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus  Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven  Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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