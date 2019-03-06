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06.03.2019 - 16:04 |

Vinicius’ta yırtık tespit edildi

Ajax önünde tarihi bir yenilgiyle sarsılan Real Madrid’de bir başka üzüntü de Vinicius Jr’ın sakatlığıyla geldi, sağ bacağında yırtık tespit edildi.

Vinicius’ta yırtık tespit edildi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Ajax karşısında 4-1’lik hezimet yaşayan Real Madrid, sakatlık geçiren Vinicius Jr’dan haber geldi. Real Madrid kulübünden yapılan resmi açıklamada genç yıldızın sağlık kontrollerinden geçirildiği açıklandı. Ajax önünde göz yaşlarıyla sahadan

çıkmak zorunda kalan Vinicius Jr’da fibula kemiğinde sıkıntı olduğu tespit edildi.

Sağ bacak fibulasında yırtık olduğu kaydedilen Brezilyalı oyuncunun tedavisine hemen başlandığı ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

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