Vodafone 41. İstanbul Maratonu halk koşusu ne zaman? Kayıtlar nasıl yapılır?
Vodafone 41. İstanbul Maratonu için geri sayım sürüyor. Her yıl düzenlenen 41. İstanbul Maratonu kapsamında düzenlenecek olan Halk koşusu için kayıtlar alınmaya devam ediyor. Halk koşusuna katılabilmek için 16 yaşını doldurmuş olma şartı aranıyor. Koşu için 30.000 kişi sınırlaması bulunuyor. Peki Vodafone 41. İstanbul Maratonu halk koşusu ne zaman? Kayıtlar nasıl yapılır?
Bu yıl 41'incisi düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Maratonu için geri sayım sürüyuor. 25 Ekim tarihinde alınmaya başlanan kayıtlar 30 Ekim tarihine kadar alınmaya devam edecek. Kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar Tişörtlerini İstanbul Maraton ve Spor Fuarı'ndan teslim alabilecek. Vodafone 41. İstanbul Maratonu kapsamında halk koşusu Altunizade Köprüsü altından başlayacak 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün ardından Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu önünde sona erecektir.
Halk koşusuna katılım ücretsizdir.
Kayıtlar, 25-30 Ekim tarihleri arasında İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal mevkiinde, Avrupa Yakası’nda ise Taksim İstiklal Caddesi girişinde kurulacak Spor İstanbul stantlarından, Spor İstanbul’a ait spor tesislerinden ve 31 Ekim, 1 - 2 Kasım tarihlerinde İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’ndan ( Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinden ) alınacaktır.
Genel Müdürlük Kayıt Saatleri : 08:00 - 17:00
Taksim Kayıt Stand : 10:00 - 19:00
Bağdat Caddesi Kayıt Standları : 09:00 - 18:00
Tesisler Kayıt Saatleri: 08:00 - 22:00
HALK KOŞUSU KAYDI YAPILACAK TESİSLER;
ANADOLU YAKASI
HALDUN ALAGAŞ SPOR KOMPLEKSİ
ÜMRANİYE KAPALI YÜZME HAVUZU
ÇEKMEKÖY SPOR KOMPLEKSİ
BEYKOZ SPOR KOMPLEKSİ
ŞİLE SPOR KOMPLEKSİ
SANCAKTEPE YENİDOĞAN YÜZME HAVUZU
YEŞİLVADİ SPOR TESİSİ
TUZLA KAFKALE SPOR KOMPLEKSİ
KARTAL HASAN DOĞAN SPOR KOMPLEKSİ
MALTEPE SAHİL SPOR TESİSİ
TAHA AKGÜL SPOR KOMPLEKSİ
PENDİK ÇAMLIK SPOR TESİSİ
PENDİK KURTKÖY SPOR KOMPLEKSİ
AVRUPA YAKASI
BAYRAMPAŞA SPOR TESİSİ
BEYOĞLU SPOR TESİSİ
BEYOĞLU YÜZME HAVUZU
TEVFİK AYDENİZ SPOR TESİSİ
METİN OKTAY SPOR TESİSİ
YEŞİLPINAR YÜZME HAVUZU
HAMZA YERLİKAYA SPOR KOMPLEKSİ
HALKALI YÜZME HAVUZU
SEFAKÖY YÜZME HAVUZU
FLORYA SPOR TESİSİ
ESENLER SPOR KOMPLEKSİ
SULTANGAZİ 75.YIL YÜZME HAVUZU
HİDAYET TÜRKOĞLU SPOR KOMPLEKSİ
FATİH SPOR KOMPLEKSİ
SİLİVRİKAPI BUZ PATENİ PİSTİ VE SPOR TESİSİ
HAKKI BAŞAR SPOR TESİSİ
ÇIRPICI SPOR TESİSİ
BAHÇELİEVLER YÜZME HAVUZU
SİLİVRİ MÜJDAT GÜRSU SPOR TESİSİ
İST. ÜNİV. AVCILAR SPOR KOMPLEKSİ