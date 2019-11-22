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22.11.2019 - 09:48 | | Ä°STANBUL (AA)

Voleybolda zorlu maçlar

Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 10. hafta maÃ§larÄ±yla devam edilecek. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 8. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.Â

Voleybolda zorlu maçlar

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 10. hafta mÃ¼sabakalarÄ±yla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 8. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bu iki ligde haftanÄ±n karÅŸÄ±laÅŸma programÄ± ÅŸÃ¶yle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

BugÃ¼n:

18.30 NilÃ¼fer Belediyespor-KarayollarÄ± (Cengiz GÃ¶llÃ¼)

YarÄ±n:

15.00 TÃ¼rk Hava YollarÄ±-AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas-BeÅŸiktaÅŸ (BeylikdÃ¼zÃ¼ Spor Kompleksi)

18.00 Atlasglobal YeÅŸilyurt-EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA (Burhan Felek)

19.00 VakÄ±fBank-Galatasaray HDI Sigorta (VakÄ±fBank Spor SarayÄ±)

24 KasÄ±m Pazar:

17.30 PTT-FenerbahÃ§e Opet (TVF BaÅŸkent)

AXA Sigorta Efeler Ligi

24 KasÄ±m Pazar:

14.00 FenerbahÃ§e HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 Halkbank-Arhavi Voleybol (TVF BaÅŸkent)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (Ali YÃ¼cel)

16.00 Ä°negÃ¶l Belediyespor-Arkas Spor (Ä°negÃ¶l)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek)

25 KasÄ±m Pazartesi:

19.00 Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Ziraat BankasÄ± (Cengiz GÃ¶llÃ¼)

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