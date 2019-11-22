Voleybolda zorlu maçlar
Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 10. hafta maÃ§larÄ±yla devam edilecek. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 8. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.Â
Â
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 10. hafta mÃ¼sabakalarÄ±yla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 8. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bu iki ligde haftanÄ±n karÅŸÄ±laÅŸma programÄ± ÅŸÃ¶yle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
BugÃ¼n:
18.30 NilÃ¼fer Belediyespor-KarayollarÄ± (Cengiz GÃ¶llÃ¼)
YarÄ±n:
15.00 TÃ¼rk Hava YollarÄ±-AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (Burhan Felek)
16.00 BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas-BeÅŸiktaÅŸ (BeylikdÃ¼zÃ¼ Spor Kompleksi)
18.00 Atlasglobal YeÅŸilyurt-EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA (Burhan Felek)
19.00 VakÄ±fBank-Galatasaray HDI Sigorta (VakÄ±fBank Spor SarayÄ±)
24 KasÄ±m Pazar:
17.30 PTT-FenerbahÃ§e Opet (TVF BaÅŸkent)
AXA Sigorta Efeler Ligi
24 KasÄ±m Pazar:
14.00 FenerbahÃ§e HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek)
15.00 Halkbank-Arhavi Voleybol (TVF BaÅŸkent)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor (Ali YÃ¼cel)
16.00 Ä°negÃ¶l Belediyespor-Arkas Spor (Ä°negÃ¶l)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek)
25 KasÄ±m Pazartesi:
19.00 Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Ziraat BankasÄ± (Cengiz GÃ¶llÃ¼)
Â
Â