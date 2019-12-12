Wolverhampton - Beşiktaş: 4-0

UEFA Avrupa Ligi K grubunda gruptan çıkma şansı bulunmayan Beşiktaş, deplasmanda Wolverhampton'a konuk oldu. Molineux Ground'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-0 kaybetti.

Mücadelede golleri 57., 63. ve 67. dakikalarda Jota ile 67. dakikada Dendoncker kaydetti.

Grupta 3 puanla son sırada yer alan temsilcimiz tek galibiyet ile Avrupa'ya veda etti.

Stat: Molineux

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

Wolverhampton: Rudy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Dendoncker (Dk. 73 Otasowie), Neves (Dk. 56 Jota), Moutinho (Dk. 70 Perry), Vinagre, Cutrone, Neto

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat (Dk. 76 Roco), Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Lens (Dk. 81 Diaby), Güven Yalçın (Dk. 64 Elneny), Boyd, Umut Nayir

Goller: Dk. 58, 63 ve 69 Jota, Dk. 67 Dendoncker (Wolverhampton)

Sarı kartlar: Dk. 40 Kilman, Dk. 90 2 Cutrone (Wolverhampton), Dk. 56 Necip Uysal, Dk. 90 2 Roco (Beşiktaş)

Maçtan dakikalar

32. dakikada Rebocho'nun uzak mesafeden yerden şutunda, top yandan auta gitti. 42. dakikada Neves, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı farklı bir şekilde auta gönderdi.

Tehlikeli pozisyonun yaşanmadığı maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

58. dakikada Neto'nun sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Jota, meşin yuvarlağı kafayla fileleri gönderdi: 1-0.

62. dakikada soldan kullanılan korner atışında altıpasta topla buluşan Kilman'ın ayak koyduğu top yan direkten döndü.

63. dakikada Kilman'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci Utku Yuvakuran'ın müdahalesi sonrası top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanı içinde Jota, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0

67. dakikada Moutinho'nun sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Dendoncker, meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 3-0

68. dakikada Buur'un geliştirdiği atakta arka direkte topla buluşan Jota, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi ve takımını 4-0 öne geçirdi.

76. dakikada sol çaprazdan yapılan ortada ceza alanı içinde topla buluşan Otasowie'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

Siyah-beyazlı ekip, sahadan 4-0 mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olan siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.

İngiltere kadrosuna Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz gibi önemli oyuncuları dahil etmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, Wolverhampton karşısında Süper Lig'de fazla şans vermediği oyuncuları oynattı.

Kalede Utku Yuvakuran'a şans veren Avcı; Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın ve Tyler Boyd gibi oyunculara görev verdi.

Avcı, ayrıca Necip Uysal, Pedro Rebocho, Jeremain Lens ile Umut Nayir'i son maçta görevlendirdi.

Utku Yuvakuran bu sezon ilk kez Avrupa'da oynadı

Karius'un yokluğunda Wolverhampton maçında ilk 11'de şans bulan kaleci Utku Yuvakuran, Avrupa kupalarında bu sezon ilk kez şans buldu.

Bu sezon Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Anagold 24Erzincanspor maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan Utku, uzun bir aradan sonra Avrupa heyecanı yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın 22 yaşındaki file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Partizan ile İstanbul'da oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat'ın ilk Avrupa maçı

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya ile sağ beki Kerem Kalafat, siyah-beyazlı formayla ilk kez Avrupa kupası maçında forma giydi.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Muhammed Elneny, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Abdoulay Diaby yer aldı.