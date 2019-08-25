Ya veda ya Fulya!

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlı yönetici Serdal Adalı’nın, Portekizli oyuncuyla yaptığı görüşmede, “Seninle dostane bir şekilde ayrılmayı arzuluyoruz. Açıkçası Fulya’da tek başına çalışmanı istemem” dediği belirlendi. Neye uğradığını şaşıran Quaresma’nın vedaya yanaşmayarak sezon sonuna kadar tek başına çalışmayı göze alabileceği iddia edildi.

Beşiktaş, Ricardo Quaresma’ya kapıyı gösterdi. Hem yönetim kurulu hem de teknik heyet tarafından gözden çıkarılan Portekizli yıldızla kesin olarak yolların ayrılmasına karar verildi.



Siyah-beyazlı yönetim bir yıl sözleşmesi kalan 35 yaşındaki futbolcuya “Fulya” resti çekti. Quaresma ile görüşen siyah-beyazlı yönetici Serdal Adalı’nın, “Seninle dostane bir şekilde yollarımızı ayırmayı arzuluyoruz. Açıkçası senin Fulya’da tek başına çalışmanı istemem!” ifadelerini kullandığı belirlendi.

Siyah-beyazlı yönetimin Fulya tehdidi karşısında neye uğradığını şaşıran ve sosyal medyadan açıklama yapan Quaresma’nın ayrılmamak için direnebileceği iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun kulüp bulamaması halinde sözleşmesini fesh etmeyerek sezon sonuna kadar Fulya’da bireysel çalışmayı göze alabileceği ileri sürüldü.



Beşiktaş Yönetimi adeta “istenmeyen adam” ilan edilen Ricardo Quaresma’nın kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün (dün) yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu Sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.