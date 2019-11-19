Yalçın Koşukavak'tan tüm oyuncularına süre

Sezon genelinde Bursasporun Türkiye Futbol Federasyonuna verdiği 29 kişilik listede yer alan tüm oyuncular ise ligde veya kupada forma şansı buldu. Böylelikle Koşukavak, her oyuncusundan belli sürelerde faydalandı.

11 lig ve 2 kupa maçını geride bırakan ve uyum sorununu da günden güne aşan Timsah'ta ise Teknik Direktör Yalçın Koşukavak bazı oyuncularından vazgeçmedi. Lig ve kupa dahil edildiğinde Bursaspor'da bu sezon en fazla forma giyen isim Kubilay Kanatsızkuş oldu. 22 yaşındaki genç forvet; kupa maçlarında oynamazken, sadece ligde aldığı geniş çaplı sürelerle dikkat çekti. Bu süre zarfında Kubilay, 3 kez rakip fileleri havalandırırken 2 de asist gerçekleştirdi.

Kubilayın ardından Koşukavak'ın en güvendiği isimler ise Iasmin Latovlevici ve Emirhan Aydoğan oldu. Latovlevici, 926 dakika süre alırken; Emirhan da 922 dakika sahada kaldı. Bu 3 ismin yanı sıra Koşukavak'ın en çok forma şansı verdiği isimler şöyle sıralandı: Abdullahi Shehu (852 dakika), Çağlar Akbaba (810 dakika), Burak Kapacak (638 dakika), Rüştü Hanlı (630 dakika), Aykut Akgün (630 dakika), Anıl Karaer (630 dakika), Igor (584 dakika), Jani Atanasov (532 dakika). Deneyimli çalıştırıcının özellikle genç oyunculara verdiği geniş süreler de göze çarptı.