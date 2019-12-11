Yapılan terbiyesizlik sonrası Marcelo'dan ayrılık kararı

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Fransız temsilcisi Lyon, Şampiyonlar Ligi G grubunun son maçında Leipzig'i ağırladı.

Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 berabere bitti. Bu sonucun ardından Leipzig 11 puanla lider, Lyon ise 8 puanla ikinci olarak bir üst tura yükseldi. Maça Marcelo ile ilgili açılan pankart damga vurmuştu.

"Marcelo bu kulübü terk et"

Karşılaşmanın ardından bir taraftar, üzerinde eşek fotoğrafı olan ve "Marcelo bu kulübü terk et" yazan bir pankartla sahaya atladı.

Yaşanan bu olayın ardından tecrübeli stoper takımdan ayrılma kararı aldı. Ailesi için endişelendiğini belirten Marcelo, yakın çevresine ayrılık kararını iletti.

Marcelo'nun olası ayrılığının ardından Beşiktaş'a dönme ihtimali de bulunuyor.