03.05.2019 - 02:30 |
Yaşayan tarih
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool’u 3-0 devirerek final kapısını aralayan Barcelona’da Lionel Messi yine tarih yazdı yine zaferin mimarı oldu. Arjantinli yıldız, kariyerinde 600 gol barajını aşarak, büyük bir başarı elde etti.
Lionel Messi, kariyerindeki 1. ve 600. gollerini sürpriz bir tesadüfle attı. Arjantinli yıldız, her iki golünü de 1 Mayıs tarihinde kaydetti. Messi, ilk golünü 1 Mayıs 2005’te La Liga’da Albacete’ye karşı attı. Arjantinli futbolcunun 6. dalyası da 1 Mayıs 2019 tarihiyle Liverpool karşısında geldi.
599 ve 600’üncü goller
Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları Liverpool maçının ardından attığı harika frikik golü ile yine tarih yazdı. Liverpool filelerine 2 gol atan Messi, her yıl kırdığı rekorlara bir yenisini daha eklemiş oldu. İngiltere ve İspanya’da da Messi manşetleri süsledi. Liverpool karşısında bu zaferin kazanılmasına karşın yıldız oyuncu övgü dolu sözler aldı. Guardian gazetesi manşete çıkarıp, “Farklı bir dünyadan... Messi’nin sihirli 600. golü şanssız Liverpool’un ağlarında” ifadelerini kullandı. Daily Mirror da, “Dâhi Messi.. Messi’nin 599 ve 600. gollerini izledik” dedi. Daily Star da, “Messi, Klopp’u hırpaladı. 600. golünü kaydetti” diye yazdı. Telegraph da manşetine Arjantinliyi taşıyıp, “Maestro Messi” başlığını attı. Daily Metro da, “Darmadağın etti” başlığıyla manşete çıkıp, Messi’nin isminden harf oyunu yaptı.
‘Aşırı yorgunum’
İngiltere’de tüm manşetleri Messi alırken, İspanya’da da durum farklı değildi. Mundo Deportivo ve Sport gazeteleri 32 yaşındaki oyuncunun sevincini manşetten verdi. Fransa’da da L’Equipe gazetesi manşetinde, “Cehennem gibi” başlığını atarak Messi’nin tek başına şov yaptığını aktardı. Yıldız futbolcunun ülkesi Arjantin’de de Ole gazetesi, manşetten Messi’yi verip, John Lennon gibi bir sanatçı olduğunu başlığına taşıdı. Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Messi, “Çok anlatmaya gerek yok, iyi bir sonuç aldık. İyi futbol oynadık. Mutluyuz. Kendi oyunumuzu oynamaya çıktık. Çok tempolu ve fiziksel bir maç oldu. Alıştığımız tarz bir oyun değildi. Bu yüzden aşırı yorgunum. Vuruşu yaptıktan sonra Alisson’a baktım. Topa inanılmaz sıçradı. Tam 90’a gittiği için şanslıydım” dedi.
İngilizleri seviyor
Kariyeri boyunca İngiliz rakiplerine karşı çok başarılı olan Lionel Messi, golleriyle vitrine çıktı. Messi, İngiliz kulüplerine karşı 33 maçta 25 gol kaydetti. Özellikle Camp Nou’da Premier Lig temsilcilerini affetmeyen Arjantinli, 15 maçta 15 gol attı. Tecrübeli oyuncu, Arsenal’e karşı 9, Manchester City’ye 6, Manchester United’a 4, Chelsea’ye 3, Tottenham’a 2 ve Liverpool’a 2 gol atmayı başardı.
Ronaldo’ya yaklaştı
Barcelona formasıyla Liverpool’u yıkan Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi’nde 14. senesinde 112. golünü kaydetti. Ezeli rakibi Cristiano Ronaldo’yu takip eden Messi, rakibine yaklaştı. 34 yaşındaki Ronaldo, 126 gole sahipken, 32 yaşındaki Messi, 112 golle geliyor. İki yıldızın arasında 14 gol kaldı.
İnanılmaz rakamlar
Lionel Messi, kariyerinde 600. golüne ulaşırken arkada bıraktığı istatistiklerle büyük beğeni topladı. Arjantinli, 683 maçta 600 gol attı. Messi, La Liga’da 417 gol, Şampiyonlar Ligi’nde 112 gol, Kral Kupası’nda 50 gol, İspanya Süper Kupası’nda 13 gol, Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda 5 gol ve UEFA Süper Kupası’nda 3 gol kaydetti.
Messi’nin ezeli rakibi Cristiano Ronaldo, 801 maçta 600 gole ulaşmıştı, Messi 683 maçta bu rakamı yakaladı.