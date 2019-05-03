Yaşayan tarih

Lionel Messi, kariyerindeki 1. ve 600. gollerini sürpriz bir tesadüfle attı. Arjantinli yıldız, her iki golünü de 1 Mayıs tarihinde kaydetti. Messi, ilk golünü 1 Mayıs 2005’te La Liga’da Albacete’ye karşı attı. Arjantinli futbolcunun 6. dalyası da 1 Mayıs 2019 tarihiyle Liverpool karşısında geldi.

599 ve 600’üncü goller

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları Liverpool maçının ardından attığı harika frikik golü ile yine tarih yazdı. Liverpool filelerine 2 gol atan Messi, her yıl kırdığı rekorlara bir yenisini daha eklemiş oldu. İngiltere ve İspanya’da da Messi manşetleri süsledi. Liverpool karşısında bu zaferin kazanılmasına karşın yıldız oyuncu övgü dolu sözler aldı. Guardian gazetesi manşete çıkarıp, “Farklı bir dünyadan... Messi’nin sihirli 600. golü şanssız Liverpool’un ağlarında” ifadelerini kullandı. Daily Mirror da, “Dâhi Messi.. Messi’nin 599 ve 600. gollerini izledik” dedi. Daily Star da, “Messi, Klopp’u hırpaladı. 600. golünü kaydetti” diye yazdı. Telegraph da manşetine Arjantinliyi taşıyıp, “Maestro Messi” başlığını attı. Daily Metro da, “Darmadağın etti” başlığıyla manşete çıkıp, Messi’nin isminden harf oyunu yaptı.