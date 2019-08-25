Yasmani Copello, olimpiyat kotasÄ± aldÄ±

UluslararasÄ± Atletizm FederasyonlarÄ± BirliÄŸi (IAAF) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Elmas Lig'in 12. etabÄ±nda milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 4. olarak olimpiyat kotasÄ± aldÄ±.Â

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te gerÃ§ekleÅŸtirilen etapta erkekler 400 metre engellide piste Ã§Ä±kan Yasmani Copello Escobar, 48.47 ile sezondaki en iyi derecesine imza atarak yarÄ±ÅŸÄ± 4. sÄ±rada tamamladÄ±.Â

32 yaÅŸÄ±ndaki KÃ¼ba asÄ±llÄ± milli atlet, bu derecesiyle Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat OyunlarÄ±'na katÄ±lma hakkÄ± elde etti.Â

NorveÃ§li atlet Karsten Warholm'un 47.26 ile birinciliÄŸe uzandÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸta, FransÄ±z Ludvy Vaillant 48.30 ile ikinci, Britanya Virjin AdalarÄ±'ndan Kyron McMaster de 48.33 ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu.