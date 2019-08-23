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23.08.2019 - 22:11| AA

Yeni Malatyaspor, Afriyie Acquah'Ä± transfer etti

Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Afriyie Acquah'Ä± kadrosuna kattÄ±.Â

Yeni Malatyaspor, Afriyie Acquah'Ä± transfer etti

SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±ndan Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Afriyie Acquah'Ä± kadrosuna kattÄ±.Â 

Yeni Malatyaspor KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek, transferle ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "BugÃ¼n yapÄ±lan son gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±, Gana Milli TakÄ±mÄ± oyuncusu, baÅŸarÄ±lÄ± merkez orta saha Afriyie Acquah ile 2+1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±k. CamiamÄ±za hayÄ±rlÄ± olsun." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Geride kalan sezonu Ä°talyan ekibi Empoli'de tamamlayan Acquah, 28 maÃ§ta forma giydi ve 2 gol attÄ±.

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