Yeni Malatyaspor, Afriyie Acquah'Ä± transfer etti

SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±ndan Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Afriyie Acquah'Ä± kadrosuna kattÄ±.Â

Yeni Malatyaspor KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek, transferle ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "BugÃ¼n yapÄ±lan son gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±, Gana Milli TakÄ±mÄ± oyuncusu, baÅŸarÄ±lÄ± merkez orta saha Afriyie Acquah ile 2+1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±k. CamiamÄ±za hayÄ±rlÄ± olsun." ifadelerini kullandÄ±.Â

Geride kalan sezonu Ä°talyan ekibi Empoli'de tamamlayan Acquah, 28 maÃ§ta forma giydi ve 2 gol attÄ±.