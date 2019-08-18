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18.08.2019 - 20:59

Yeni Malatyaspor - Başakşehir: 3-0

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor evinde Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Yeni Malatyaspor - Başakşehir: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Malatyaspor 3-0 kazandı.

Yeni Malatyaspor'un gollerini 68. dakikada Guilherme, 88. dakikada Jahovic ve 90+2. dakikada Fofana attı. Başakşehir'de İrfan Can Kahveci 67. dakikada gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Robin, Hadebe, Erkan, Murat, Donald, Chaaleli, Bifouma, Fofana, Jahovic

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Soner, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba

Maçtan dakikalar

40. dakikada Fofana'nın soldan ortası sonrası arka direkte Jahovic'in indirdiği topa penaltı noktası civarında Bifouma bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı. 

43. dakikada Elia'nın ceza sahası dışında sert şutunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı üzerine gelmesine rağmen güçlükle uzaklaştırdı. 

Aynı dakika içerisinde Soner Aydoğdu'nun ceza sahası yayı gerisinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 

Mücadelenin ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

 

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