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09.08.2019 - 13:12| MALATYA (İHA)

Yeni Malatyaspor'a Iraklı forvet: Dawood Yaseen

Yeni Malatyaspor, Iraklı futbolcu Mohammed Dawood Yaseen ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeni Malatyaspor'a Iraklı forvet: Dawood Yaseen

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Partizan’a 3-1 yenilen sarı kırmızılılarda yönetim, eksikleri gidermek için transfere yöneldi. Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuyla uzun süredir görüşme halinde olunan 19 yaşındaki Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi. 

Santrfor olarak görev yapan Yaseen’in önümüzdeki günlerde Malatya’ya gelerek resmi anlaşmaya imza ataması bekleniyor. 

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