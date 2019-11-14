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14.11.2019 - 10:05 | | MALATYA (İHA)

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe mesaisi

Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıkları başladı.

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe mesaisi

Ligin 11. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanını 18 yapan Yeni Malatyaspor, 17 Kasım Pazar günü saat 19.00'da konuk edeceği Fenerbahçe maçının mesaisine salonda yaptığı çalışmayla başladı. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik bulunmazken tedavilerine devam edilen Chaalali, Bifouma, Fofana ve Rahman'ın ise takımdan ayrı olarak kondisyoner eşliğinde çalışacakları belirtildi.

Öte yandan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın futbolcularıyla yaptığı maç değerlendirme toplantısında Göztepe maçında sergilenen performanstan memnun olduğunu Fenerbahçe ile oynayacakları zorlu maça iyi hazırlanmaları gerektiğini söylediği bildirildi. Geçen hafta kart cezası ve sakatlık gibi nedenlerden dolayı zorunlu olarak kadroda değişikliğe giden Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe maçında Robin Yalçın, Bifouma ve Fofana'ya şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Yeni Malatyasporda Fenerbahçe mesaisi

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