'Yiğit'lik zamanı

ÜMİT AVCI - RÖPORTAJ

Basketbola başladığı Bursa’dan 15 yıl sonra ayrılan ve sarı-kırmızılı ekibe transfer olan ‘Keskin nişancı’, skorer kimliğini hem yeni kulübünde hem de milli takım formasıyla göstermek istediğini söyledi, “Dünya Kupası kadrosunda yer alırsam, sonuna kadar mücadele ederim” dedi.

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Basketbol Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Basketbol Takımı’nın skorer ismi Yiğit Arslan hedeflerini anlattı.

Hem yaş hem de tecrübe olarak A Milli Takım döneminin henüz başında olduğunu söyleyen Yiğit, “Ama tabii ki hedefim ilk 12’ye girmek. Bunun için elimden geleni yapıyorum. A Milli Takım’da sürekli bulunmak, başarılar kazanmak, zaten kariyer hedeflerimden birisi” dedi.

TOFAŞ’ta iyi bir sezon geçirdiğini söyleyen genç oyuncu “Oynayarak gelmenin artısını hissediyorum. Çünkü antrenmanlarda ne kadar çalışsanız da, maçta oynamak, oyuncunun gelişimini görmesi ve özgüven kazanması icin çok daha önemli. Ben de kendimi daha çok gelişmiş ve gelişime hazır görüyorum. Daha önümde yol var ve bunun icin çalışmayı sürdürüyorum” ifadelerini kullandı.



Olimpiyat hedefi hakkında konuşan 23 yaşındaki oyuncu, “Uzak bir hedef değil ama zor olduğu da gerçek. Burada 12 kişilik kadroya kim girer bilmiyorum, sonuçta karar teknik ekibimizin ama Çin’de sahaya çıkan kim olursa olsun, ben her şeyini ortaya koyan bir takım olacağımızı düşünüyorum. Umarım bu da bizi Olimpiyatlara kadar götürür. Aslında bu kadronun geleceğinin çok daha iyi olacağını söyleyebiliriz ama şu anda sahip olduğumuz potansiyeli sahaya yansıtırsak, güzel sonuçlar alırız” ifadesini kullandı.

‘Şutuma güvenirim’

“Skor özelliğimin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde potaya giderek veya katlarla, şutlarla, skoru bulabiliyorum. Oyunun içinde zaman zaman pointguard oynayarak topu getirmeyi, dağıtmayı, ekstra pasları yapmayı ve bu sene biraz daha geliştirdiğim ikili oyunları kullanarak takıma katkı vermeye çalışacağım.

Topu potaya atarken çok düşünmem. Çünkü zaten skorer bir oyuncu olarak bunu yapmam gerekiyor. Cesaretli olmayan bir kişinin yukarılara çıkacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla nerede olursa olsun, şutuma güvenirim ve pozisyon geldiğinde çekinmeden atarım. Bunu hem Milli Takım hem de Galatasaray formasıyla göstermek isterim.”

‘Taraftarımıza sabırsızlanıyorum’

“Galatasaray taraftarının etkisini net şekilde biliyorum. Onların futbol veya basketbol herhangi bir branşta tribünleri doldurduklarında rakip takımı etki altına aldıklarını düşünüyorum. Bu da onların önünde oynayacak bir oyuncu olarak beni daha motive edecektir ve heyecanlandıracaktır. İlk maçımıza çıkmak için sabırsızlandığımı söyleyebilirim.”

‘G.Saray bana göre’

Yeni sezonda Galatasaray Doğa Sigorta forması giymeye hazırlanan Yiğit Arslan, transfer sürecini şöyle anlattı: “Sezon sonunda birçok teklif geldi ama aralarından bana en uygun olan Galatasaray’dı. Eurocup seviyesinden düşmeden oynamaya devam edeceğim bir yer olması bu tercihi yapmamın nedenlerindendi. Hem ortam bazında hem antrenör etkisiyle de kendimi geliştirebileceğini bildiğim için Galatasaray’a geldim.

Coach Ertuğrul abi ile konuştuk. Onun zaten her zaman oyuncuyu daha iyisi için zorlayan ve gelişimini hızlandıran bir antrenör olduğunu biliyorum. Orhun abi nasıl TOFAŞ’ta bunu yapıyorsa aynı ortamı Galatasaray ve Ertuğrul abiyle de bulacağımı düşündüm ve basketbola başladığım yer olan Bursa’dan 15 yıl sonra ayrıldım. İleride umarım Euroleague seviyesinde de oynarım. Umarım Galatasaray’ı Euroleague takımı yaparız.”