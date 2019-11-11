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11.11.2019 - 16:14 | | AA

Yılın Erkek Atleti ödülünün finalistleri belli oldu

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından verilen Yılın Erkek Atleti ödülü için finalistler açıklandı.

Yılın Erkek Atleti ödülünün finalistleri belli oldu

IAAF'tan yapılan açıklamaya göre, 2019 Dünya Atletizm Ödülleri töreninde en iyi erkek sporcu olmak için yarışacak 5 isim belli oldu.

IAAF üyeleri ve sporseverlerin oylarıyla belirlenen listede, Ugandalı Joshua Cheptegei, Kenyalı Eliud Kipchoge, Norveçli Karsten Warholm, ABD'li Sam Kendricks ve Noah Lyles yer aldı.

Ödüller, 23 Kasım'da Monako'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

 

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