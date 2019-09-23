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HaberlerBeşiktaşYılmaz Vural, genç stoperi Orman'a söyledi
23.09.2019 - 10:36 | | Orta Çizgi

Yılmaz Vural, genç stoperi Orman'a söyledi

Türk futbolunun efsane isimlerinden Yılmaz Vural, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı aramasının nedenini anlattı.

Yılmaz Vural, genç stoperi Orman'a söyledi

Siyah beyazlılar, stoper sıkıntısı yaşarken bu akşam Başakşehir ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

U17 Milli Takımımız'ın dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen UEFA ASSIST U17 Uluslararası Turnuvası'nın ilk maçında Nijerya'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı izeyen Vural, 4 numaralı stoper oyuncusunun performansını çok beğendiğini ve Beşiktaş'ta oynadığını öğrendikten sonra da direkt Fikret Orman'a ilettiğini açıkladı.

Tecrübeli teknik adamın beğendiği Beşiktaşlı genç ismin ise siyah beyazlıların U17 Akademi Takımı'nda oynayan 2003 doğumlu Serdar Saatçi olduğu öğrenildi.

Genç oyuncu, 2014 yılında Bayrampaşa'dan Beşiktaş'a gelirken 5 yıldır Beşiktaş'ın altyaş gruplarında mücadele ediyor.

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