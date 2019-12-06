Yılmaz Vural: Yurt dışında bir milli takımla görüşüyorum

Teknik direktör Yılmaz Vural, Sarıyer'in eski futbolcusu ve yöneticisi Eyüp Odabaşı'nı anma gecesinde yayıncı kuruluş mikrofonlarına özel açıklamalar yaptı.

Vural'ın açıklamaları şöyle:

"Yurt dışında bir milli takımla görüşüyorum. Bayağı bir yol aldık. Gerçekleşirse oraya gitmeyi düşünüyorum. Sonuçlanmasını bekliyorum, olabilir. Olmazsa Türkiye'de lig önemli değil. Taleplere cevap verecek her yerde oluruz. Ligi önemli değil. Burası 2. Lig orası 3. Lig, Süper Lig diye bakmam"

Gary Medel'in Inter günleri