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HaberlerÇaykur RizesporYönetimden İsmail Kartal toplantısı!
22.10.2019 - 08:12 | | FANATİK

Yönetimden İsmail Kartal toplantısı!

Ligde son 4 maçını kaybeden Çaykur Rizespor’da İsmail Kartal için tehlike çanları çalıyor.

Yönetimden İsmail Kartal toplantısı!

Deplasmanda önce Başakşehir’e 5-0, son olarak da Alanya’ya 5-2’lik farklı skorlarla mağlup olunması, taraftarları isyan ettirdi.

Karar toplantısı

Yönetim, yapacağı toplantıda İsmail hocanın geleceğiyle ilgili bir karar verecek. 8 haftada 8 puan toplayabilen Yeşil-Mavililer ligde 16. sırada yer alıyor. Kartal farklı Alanya yenilgisinin ardından, “Günümüzde değildik” açıklaması yapmıştı.

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