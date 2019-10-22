22.10.2019 - 08:12 | | FANATİK
Yönetimden İsmail Kartal toplantısı!
Ligde son 4 maçını kaybeden Çaykur Rizespor’da İsmail Kartal için tehlike çanları çalıyor.
Deplasmanda önce Başakşehir’e 5-0, son olarak da Alanya’ya 5-2’lik farklı skorlarla mağlup olunması, taraftarları isyan ettirdi.
Karar toplantısı
Yönetim, yapacağı toplantıda İsmail hocanın geleceğiyle ilgili bir karar verecek. 8 haftada 8 puan toplayabilen Yeşil-Mavililer ligde 16. sırada yer alıyor. Kartal farklı Alanya yenilgisinin ardından, “Günümüzde değildik” açıklaması yapmıştı.
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