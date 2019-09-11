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11.09.2019 - 00:44| Skorer

Yusuf Yazıcı: "Fransa'da sağ ayağımı..."

EURO 2020 Elemeleri'nde Moldova'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım'da klas bir gol kaydeden Yusuf Yazıcı konuştu.

Yusuf Yazıcı: "Fransa'da sağ ayağımı..."

EURO 2020 Elemeleri'nde Moldova'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım'da gecenin golcülerinden Yusuf Yazıcı açıklamalarda bulundu.

"Fransa'da sağ ayağımı daha fazla..."
"Milli Takım'da ilk golümü attım, unutamayacağım bir gece. İzlanda'da kaybetti, yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Halkımız en iyisini hak ediyorum. Umarım onları hep güldürürüz. Güzel işlere imza atacağız. Sağ ayağımı geliştirmem gerekiyordu. Fransa'da sağ ayağımı daha fazla çalıştırmaya başladım ve karşılığını da attığım golde aldım."

Merih Demiral ise, "Şu an çok mutluyuz. Kazanmak için geldik, gereken mücadeleyi yaptık. Takımda çok güzel bir hava var. Bize inanları mahcup etmedik. İnşallah devam eder. Takımdaki ağabeylerimiz de bize çok yardım ediyor. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.

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