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HaberlerTrabzonsporYusuf Yazıcı Lille formasını giydi! Numarası...
06.08.2019 - 07:52

Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! Numarası...

Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı yeni takımının formasını ilk kez giydi. Yusuf'un yeni forma numarası 12 oldu.

Trabzonspor’a veda ederek Fransa’nın yolunu tutan Yusuf Yazıcı, Lille formasını giydi.

12 numaralı Lille formasını sırtına geçiren Yusuf, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak ‘Vira bismillah’ notunu paylaştı.

Yusuf Yazıcı Trabzonspor’da 97 numaralı formayı giyiyordu. Trabzonspor’un transferi kısa süre içerisinde KAP’a açıklaması bekleniyor.

Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi Numarası...

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