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HaberlerTrabzonspor Yusuf Yazıcı Lille’e doğru
02.08.2019 - 08:00

Yusuf Yazıcı Lille’e doğru

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı’nın Fransız Kulübü Lille’e transferi konusunda son noktaya gelindi.

Yusuf Yazıcı Lille’e doğru

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı’nın Fransız Kulübü Lille’e transferi konusunda son noktaya gelindi. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun, ‘20 milyon eurodan aşağı vermem’ dediği, milli futbolcu için taraflar dün İstanbul’da biraraya geldi.
Fransız ekibi 17 milyon euro artı Yusuf’un bir başka kulübe satışından yüzde 15 pay önerirken Ağaoğlu daha önce belirledikleri 20 milyon eurodan vazgeçmediklerini belirtti. Trabzon-spor’a Yusuf’un bonservisi ve savunma oyuncusu Edgar’ı teklif eden ancak bu oyuncunun İngiltere’ye transferi sonrası alacakları bonservis bedelinin yarısını öneren Lille Kulübü’nün anlaşma noktasına geldiği öğrenildi.
Dün gece geç saatlare kadar Karadeniz ekibinden bir açıklama yapılmazken Yusuf Yazıcı’nın transferinde uzlaşıldığı ve bugün kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

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