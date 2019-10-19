Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFransa Ligue 1Yusuf Yazıcı'nın asisti mağlubiyete engel olamadı
19.10.2019 - 23:54 | | DHA

Yusuf Yazıcı'nın asisti mağlubiyete engel olamadı

Fransa Ligue 1'de Lille deplasmanda konuk olduğu Toulouse'a 2-1 mağlup oldu.

Yusuf Yazıcı'nın asisti mağlubiyete engel olamadı

Fransa Ligue 1'in 10'uncu hafta maçında milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda konuk olduğu Toulouse'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58'inci dakikada Yaya Sanogo ve 66'ncı dakikada Max Gradel kaydederken, konuk takımın tek golü 90'ıncı dakikada Fonte'den geldi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı müsabakaya 77'nci dakikada dahil olurken takımının attığı golde asisti yapan isim oldu. Mehmet Zeki Çelik ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

    Di Maria'dan Nice ağlarına enfes gol!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bülent Korkmaz: "Tek sorumlusu benim"

    Bülent Korkmaz: "Tek sorumlusu benim"

    Yusuf Yazıcı'nın asisti mağlubiyete engel olamadı

    Yusuf Yazıcı'nın asisti mağlubiyete engel olamadı

    MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından kavga çıktı

    MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından kavga çıktı

    Okan Buruk: "Doğum günümde Skrtel..."

    Okan Buruk: "Doğum günümde Skrtel..."

    Sıradaki Haber