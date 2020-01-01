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01.01.2020 - 00:14 | | Fanatik

Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu

Yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat olmak için İtalya'ya giden Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki evi soyuldu. 22 yaşındaki oyuncunun değerli eşyaları ve arabası çalındı.

Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu

Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille Kulübü'ne transfer olan Yusuf Yazıcı, Monaco maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavi olmak için İtalya'nın yolunu tutmuştu. Milli futbolcu yılbaşı gecesi büyük bir şok yaşadı.

22 yaşındaki futbolcunun Lille'deki evine hırsız girdi. Değerli eşyaları alınan Yusuf'un arabası da çalındı.

Sağ diz ön çapraz bağı ameliyatı için Roma'da bulunan genç yıldız, haberi İtalya'da aldı. Fransız polisinin kısa süre içerisinde konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Yusuf Yazıcının evi soyuldu

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