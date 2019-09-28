MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSkorerYusuf'lu Lille 1 puanla döndü: 1-1
28.09.2019 - 23:54 | | İSTANBUL (AA)

Yusuf'lu Lille 1 puanla döndü: 1-1

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği maçta Lille, Nice deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

Yusuf'lu Lille 1 puanla döndü: 1-1

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Nice ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 50 dakika forma giydiği sekizinci hafta mücadelesinde Lille, deplasmanda Nice'e konuk oldu.

Lille, ev sahibi ekibin 13. dakikada Kasper Dolberg ile bulduğu gole, Luiz Araujo ile 24. dakikada cevap verdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Lille puanını 14'e, Nice ise 13'e çıkardı. Öte yandan, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, yedekler arasında bulunmasına karşın müsabakada süre alamadı.

 

 

 

Levent Şahin: 'Çalışmalarımızın karşılığı asla bu değil'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Derbinin ardından anlamlı fotoğraf...

Derbinin ardından anlamlı fotoğraf...

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe...

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe...

Max Kruse kimdir? Kaç yaşında?

Max Kruse kimdir? Kaç yaşında?

Ali Koç'un oğlu, derbiyi tribünde izledi!

Ali Koç'un oğlu, derbiyi tribünde izledi!

Sıradaki Haber