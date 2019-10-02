Zenit Benfica maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Maç ne zaman saat kaçta?

Zenit Benfica maçı için heyecan dorukta. Devler liginde günün en önemli maçları arasında yer alan ve oldukça çetin geçmesi beklenen maçla ilgili futbolseverlerin merak ettiği soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte Zenit Benfica maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...



ZENIT BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçı olan Zenit Benfica karşılaşması bu akşam saat 22:00'te başlayacak ve mücadele beIN Connect'ten canlı yayınlanacak.



İLK 11'LER



Zenit: Lunev, Santos, Ivanovic, Rakitskyi, Smolnikov, Ozdoev, Barrios, Shatov, Azmoun, Dzyuba, Driussi



Benfica: Odysseas, Tavares, Jardel, Ruben, Grimaldo, Fejsa, Gabriel, Pizzi, Rafa, Taarabt, Seferovic