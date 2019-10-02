02.10.2019 - 21:10 |
Zenit Benfica maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Maç ne zaman saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Zenit Benfica maçı ile sürüyor. Köklü Rus ekibi Zenit, güçlü Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk ediyor. Peki heyecanla aratılan Zenit Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Zenit Benfica maçı için heyecan dorukta. Devler liginde günün en önemli maçları arasında yer alan ve oldukça çetin geçmesi beklenen maçla ilgili futbolseverlerin merak ettiği soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte Zenit Benfica maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...
ZENIT BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçı olan Zenit Benfica karşılaşması bu akşam saat 22:00'te başlayacak ve mücadele beIN Connect'ten canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Zenit: Lunev, Santos, Ivanovic, Rakitskyi, Smolnikov, Ozdoev, Barrios, Shatov, Azmoun, Dzyuba, Driussi
Benfica: Odysseas, Tavares, Jardel, Ruben, Grimaldo, Fejsa, Gabriel, Pizzi, Rafa, Taarabt, Seferovic