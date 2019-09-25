Zirveyi de gördü dibi de! 100 milyon euroluk oyuncu satışı...

CELAL UMUT EREN

Fikret Orman dönemi eksileriyle artılarıyla futbol kamuoyunun önünde dururken, ekonomik anlamdaki veriler herkesin dikkatini çekiyor. 2012 yılında göreve geldiği Beşiktaş’ta başkanlığı boyunca hem sportif anlamda önemli başarılar gören hem de ekonomik konularda kulübe iyi bir süreç yaşatan Orman, son 2 yıllık süre zarfında ise adeta dibe kadar indi.

Fikret Orman’ın en bariz örneği, 2013 yılında başlattığı ‘FEDA’ dönemi oldu. 2015-16 sezonunda Şenol Güneş öncülüğünde altın günlerine koşan Kartal’da özellikle üst üste gelen 2 şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi başarısıyla gelirler kulüp tarihinin en iyi rakamlarına ulaştı.

Deloitte Futbol Para Ligi’nde 2017-18 sezonunda 165.7 milyon euroluk gelirle en iyi 30 takım arasında 26. olan siyah-beyazlılar, en iyi Türk takımı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca 7 yıllık başkanlık döneminde futbolcu satışlarından kulübe 100 milyon euroyu aşkın bir para kazandıran Fikret Orman, 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde son 16 tura kalınmasıyla 50 milyon euroluk bir gelirle kulüp tarihinin en iyi Avrupa kazancını gördü.

Bununla beraber şampiyonluk sürecinde 93 milyon TL kulüp kasasına girdi. Son 2 yıllık süre zarfında ise işler tamamen değişti. Beşiktaş’ta Fikret Orman, artan faiz oranları, döviz kurundaki ciddi dalgalanmalar, sportif anlamda 2 yıl şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’nden uzak kalınması ile yeniden ağır bir buhranın içine düştü. Son olarak da 2020 Ocak dönemine kadar kulübü 500 milyon TL’lik bir ödemenin beklemesi geleceğin ne kadar sıkıntılı olduğunun en belirgin göstergesi gibi duruyor.

‘Feda’ ve ‘Menemen’

Fikret Orman’ın ekonomik açıdan hayata geçirmek istediği planlar 2013 yılında adım adım başlatıldı. Kulübün maaş ve giderlerini kontrol etmek için kadro özel olarak tasarlandı. Genç ve gurbetçi futbolcular alındı. 2013-14 sezonuyla ‘Feda’ dönemi hayata geçirildi. Hatta adeta bir reklam kampanyası gibi teknik direktör Samet Aybaba öncülüğünde Nevzat Demir Tesisleri’nde ‘menemen’ sofraları ön plana çıkarıldı.

Vodafone Park gelişmesi

Başkan Fikret Orman’ın görevi süresince tarihi bir olay yaşandı. İnönü Stadı’nın yerine 4 yıllık inşaat süresi sonrasında Vodafone Park yapıldı. Avrupa çapında bir tesis Beşiktaş’a kazandırılırken hem sportif hem ekonomik artılar oldu. Vodafone Park’ın kombine satışları, bilet satışları, Müze turları, kulüp mağazaları ve stat içerisindeki restoranlarla Beşiktaş, Vodafone’un da desteğiyle yıllık 10 milyon doları bulan bir gelir gelişimi yaşandı.

'Come To Besiktas’ kampanyası

Beşiktaş’ın Fikret Orman başkanlığı ve Şenol Güneş teknik direktörlüğünde altın günlerini yaşadığı 2015-18 arasında hem ekonomik gelişmeler hem de uluslararası kampanyalar çok ciddi getiriler sağladı.

Adriano, Pepe, Negredo, Lens gibi yıldız transferlerinin çok olduğu 2017’de uluslararası ölçekte ‘Come To Besiktas’ reklamları ve klipleri yayınlandı. Siyah-beyazlılar yine aynı dönemde Uzakdoğu turlarıyla tüm dünyaya yayılmak istedi. Japonya başta olmak üzere Asya ülkelerinde taraftar edinmek isteyen Başkan Orman, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde gelen başarılarla öne çıktı.

100 milyon euroluk satış

2012 yılından itibaren 100 milyon euroyu aşan bir transfer satışı gören Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman, 2017-18 sezonu genelinde 33.8 milyon euroyu gördü. Özellikle Cenk Tosun’un Everton’a 22.5 milyon euroya satılması kulüp rekorlarından biri olarak kayıtlara geçti. 2015-16 sezonunda da Demba Ba’nın Çin’e 13.5 milyon euroya satıldığı siyah-beyazlılarda, 2016’da da Jose Sosa, Milan’a 7.5 milyon euroya gitti.

Tek tek kapandı

Ekonomik anlamda ciddi gelişmelerin olduğu 2015-18 arasından sonra Beşiktaş’ta yaşanan durgunluk her anlamda hissedildi. Sadece sporcu maaşları değil kulübün personelleri de etkilendi. İlk olarak Beşiktaş Dergisi, basılı yayın hayatını durdurdu ve sadece dijitalde devam etme kararı aldı. Ardından Beşiktaş TV’de tamamen kapandı. Ciddi bir personel hamlesiyle küçülmeye giden siyah-beyazlılar, zorlanmaya başladı.

Sponsorlardan 628 milyon TL

Beşiktaş’ta Fikret Orman döneminde 2015-16 sezonunda sponsorluk rekoru kırıldı. 12 farklı sponsordan 628 milyon TL gelir elde edildi. Vodafone başta olmak üzere Adidas ve Beko gibi önemli firmalarla anlaşıldı.

Yamantürk'le erken buluşma

Basın toplantısında “Tevfik Yamantürk ile konuşacağım” açıklaması yapan Fikret Orman, dün akşam Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı ile biraraya geldi. Bu görüşmede Yamantürk’ün Orman’a en azından sezon sonuna kadar görevinin başında kalmasını tavsiye ettiği öğrenildi.