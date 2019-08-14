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14.08.2019 - 14:59| ZONGULDAK (İHA)

Zonguldak Kömürspor olağanüstü kongreye gidiyor

Finansal yönden büyük sıkıntılar yaşayan ve istediği transferleri bir türlü yapamayan Zonguldak Kömürspor olağanüstü kongre kararı aldı.

Zonguldak Kömürspor olağanüstü kongreye gidiyor

Kırmızı-lacivertli takım 26 Ağustos Pazartesi günü yapacağı olağanüstü kongreyle içinde bulunduğu durumdan çıkmayı planlıyor.


TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Zonguldak Kömürspor, geçtiğimiz aylarda kongresini yaparak Süleyman Caner başkanlığında yeni yönetimi oluşturmuştu. Kırmızı-lacivertli takım oluşturduğu yönetimden istediği desteği alamayınca olağanüstü kongre kararı aldı. Zonguldak Kömürspor 26 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü kongre yapacak. Zonguldak ekibi olağanüstü kongreyle birlikte yaşadığı finansal çıkmazı aşmayı planlıyor.

 

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