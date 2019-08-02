‘Zorlu iki maç olacak’

Başakşehir’in Brezilyalı forveti Robinho, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki rakipleri Olympiakos ile ilgili açıklamalar yaptı. Yunan basınına konuşan yıldız futbolcu, daha önce kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiğini ve rakibin stadındaki atmosferi yakından bildiğini söyledi. Robinho “Olympiakos saygıdeğer bir kulüp. Zorlu iki maç oynayacağız. Bizi bekleyen bu zorlukların neler olduğunu biliyoruz. Real Madrid forması giydiğim dönemde onlara karşı çıktığım maçları hatırlıyorum. Ve tabii ki statlarındaki atmosferi de unutmadım” dedi.