ZTK: Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Fenerbahçe 4'üncü turda deplasmanda Tartus İdman Yurdu ile karşılaşıyor. Her bir taraftarı kupa heyecanı sararken futbolseverler şimdi "Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.

TARSUS İDMAN YURDU FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmayı Aspor canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe’nin kupa için yapacağı yolculuk planı netleşti. Buna göre bugün 11.30’da son idman yapılacak.

Kafile 16.30’da Samandıra Tesisleri’nden havalimanına hareket edecek. Sarı-Lacivertliler, 17.15’te özel bir uçakla Adana’ya gidecek.

Buradan otobüsle maçın oynanacağı Mersin şehrine geçilecek. Kafile, yarın maçın bitiminin ardından aynı rotayı izleyerek İstanbul’a dönecek.