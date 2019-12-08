Kermes günü

Cemiyet hayatının renkli simaları, yaklaşan yılbaşı sebebiyle soluğu kermeslerde alıyor.









Atatürkçü Düşünce Derneği Beşiktaş Şubesi üyeleriyle, Uluslararası 2420. Bölge Bayrampaşa Rotary Kulübü üyeleri, burs verdikleri öğrencilere katkı sağlamak amacıyla Taksim Divan Oteli’nde bir kermes düzenledi.









Fatoş Kayacan Hataylı’nın hazırladığı etkinliğe, Gülen Aslantaş, Gezin Üründül, Ayşe Slevgot ve Roulo Habbab katıldı.











Konuklar sevdiklerine hediye seçimi yaparken, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine de katkı sağlamış oldu.



Diğer bir organizasyon ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri ise, ünlü isimlerin katılımıyla Volkswagen Arena’da gerçekleşti.









200’e yakın marka ve tasarımcıları ağırlayan şenliğe; Aslı Şen, Füsun Kuran, Eda Kosif, Ayfer Toprak, Jaklin Güner ile Burcu Hattat katıldı. İki gün süren organizasyonda seminerler de düzenlendi.