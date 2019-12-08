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HaberlerAtilay Kandemir Kermes günü

Cemiyet hayatının renkli simaları, yaklaşan yılbaşı sebebiyle soluğu kermeslerde alıyor.

Kermes günü


Atatürkçü Düşünce Derneği Beşiktaş Şubesi üyeleriyle, Uluslararası 2420. Bölge Bayrampaşa Rotary Kulübü üyeleri, burs verdikleri öğrencilere katkı sağlamak amacıyla Taksim Divan Oteli’nde bir kermes düzenledi.

Kermes günü


Fatoş Kayacan Hataylı’nın hazırladığı etkinliğe, Gülen Aslantaş, Gezin Üründül, Ayşe Slevgot ve Roulo Habbab katıldı.

Kermes günü



Konuklar sevdiklerine hediye seçimi yaparken, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine de katkı sağlamış oldu.

Diğer bir organizasyon ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri ise, ünlü isimlerin katılımıyla Volkswagen Arena’da gerçekleşti.

Kermes günü


200’e yakın marka ve tasarımcıları ağırlayan şenliğe; Aslı Şen, Füsun Kuran, Eda Kosif, Ayfer Toprak, Jaklin Güner ile Burcu Hattat katıldı. İki gün süren organizasyonda seminerler de düzenlendi.

Atilay Kandemir
Atilay Kandemir
atilaykandemir@gmail.com
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