2020 MasterChef yarışmacıları kim kimdir ? MasterChef Türkiye son 16 kişilik ana kadrosu

3. sezonuyla da büyük bir heyecana sahne olan MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalmayı başaran yarışmacılar dün akşam tamamlandı. Son olarak Ebru'nun kaldığı son 16 yarışmacıyı sizler için biraraya getirdik. İşte milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı son 16 yarışmacı...



SON 16'YA KALAN İSİMLER HANGİLERİ OLDU?



16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle: Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra ve Furkan oldu.



İkinci grupta ilk 16'ya kalan yarışmacılar Barbaros, Tanya, Berk, Eray, Uğur, Celal, Gülşah ve Ebru oldu.



