27 Haziran Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor Sercan-Nisa ses kaydı nedir?

Survivor'da finale doğru yaklaşılıyor. Son 7'ye kalan yarışmacılar birbiri ile kıyasıya rekabet ediyor. 27 Haziran'da ekranlara gelen Survivor'da dokunulmazlığı alan Sercan, ilk eleme adayını söyledi. Survivor'ın yeni bölüm fragmanına Sercan ve Nisa olayındaki ses kaydı ile ilgili detay damga vurdu. Peki Survivor ilk eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

27 Haziran'da yayınlanan bölümde dokunulmazlığı Sercan Yıldırım kazandı. Sercan eleme adayı olarak ise Berkan'ın ismi verdi. 27 Haziran'da ilk eleme adayı Berkan Karabulut oldu.

SURVIVOR 121.BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Survivor 121.bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın ses kaydı açıklaması damga vurdu. Sercan ve Nisa olayındaki detaylar ses kaydı ile ortaya çıkacak.