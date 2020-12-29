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29.12.2020 - 07:00 | | SERCAN KISMET

500 bin TL'lik konser

Hadise’nin, yılbaşı gecesi Tik Tok’ta online yayınlanacak konseri için 500 bin TL aldığı iddia edildi. Şarkıcı, üç saatlik akustik performans sergiledi

500 bin TL'lik konser
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Hadise, koronavirüsü atlattıktan sonra kendisini işe verdi. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ilk olarak yüzü olduğu kolajen markası için kamera karşısına geçti. Hadise, daha sonra Tik Tok’ta yılbaşı akşamı yayınlanacak konseri için sahneye çıktı. Şarkıcının, üç saatlik akustik performansı için firmadan 500 bin TL aldığı iddia edildi.

Bir stüdyoda yapılan etkinlik, tüm tedbirlere uyularak gerçekleştirildi. Hadise, yıllardır ekranda olduğu ve bu sene pandemi nedeniyle yayınlanmayan ‘O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programına da katıldı. Şarkıcı, gece için yurt dışından getirttiği dört farklı kıyafetle izleyici karşısına çıkacak.

Çağla Şıkel koronavirüs aşısı olduÜnlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şıkel, "Faz 3 gönüllüsü olarak aşımı oldum. Koronavirüsten korkun, aşıdan değil" dedi.
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Cadde Yazarları

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