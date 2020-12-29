500 bin TL'lik konser

Hadise, koronavirüsü atlattıktan sonra kendisini işe verdi. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ilk olarak yüzü olduğu kolajen markası için kamera karşısına geçti. Hadise, daha sonra Tik Tok’ta yılbaşı akşamı yayınlanacak konseri için sahneye çıktı. Şarkıcının, üç saatlik akustik performansı için firmadan 500 bin TL aldığı iddia edildi.

Bir stüdyoda yapılan etkinlik, tüm tedbirlere uyularak gerçekleştirildi. Hadise, yıllardır ekranda olduğu ve bu sene pandemi nedeniyle yayınlanmayan ‘O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programına da katıldı. Şarkıcı, gece için yurt dışından getirttiği dört farklı kıyafetle izleyici karşısına çıkacak.