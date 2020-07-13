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13.07.2020 - 19:22 |

Acı Tatlı Ekşi filmi konusu nedir? İşte Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncu kadrosu

Türk sinemasının son zamanlardaki en sevilen filmlerinden biri olan Acı Tatlı Ekşi filmi, bu akşam bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkıyor. 22 Aralık 2017'de gösterime girin filmin başrollerini Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy paylaşıyor. İşte filmin konusu...

Acı Tatlı Ekşi filmi konusu nedir? İşte Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncu kadrosu
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Acı Tatlı Ekşi, Andaç Haznedaroğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu, başrolde Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy ve Yusuf Akgün'ün yer aldığı 22 Aralık 2017 çıkışlı Türk romantik, dram filmi bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanıyor...

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatınızın aşkıyla beş senelik bir ayrılık anlaşması yapmayı kabul eder miydiniz? Peki beş sene sonra yeniden karşılaştığınızda onu yine de sever miydiniz? Murat ve Duygu birbirlerine deli gibi aşıktır. Üniversiteden mezun olurken Murat Duygu’ya evlenme teklif eder. Oysa Duygu’nun gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Beş sene sonra yeniden birleşmek üzere bir ayrılık anlaşması yaparlar. Halbuki hayatın onlar için başka sürprizleri vardır. Senelerce akıllardan çıkmayacak modern bir aşk hikayesi anlatan Acı Tatlı Ekşi, aşk adına yapılan fedakarlıkların dokunaklı bir resmini çiziyor. Ve gerçek aşkın zamana ve hayata meydan okuduğunu yeniden gösteriyor.

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy, Yusuf Akgün ve Gözde Türkpençe...

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