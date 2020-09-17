Adrenalin tutkunu Boz

Müge Boz, Dünya Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Türkiye Rallisi’nde büyük heyecan yaşadı. Ekstrem sporlara tutkusuyla tanınan oyuncu, Red Bull sporcusu Yağız Avcı’ya, bol dumanlı ve adrenalin dolu test etabında co-pilotluk yaptı. Boz, “Ben yarışmak için doğmuşum, bunu anladım” dedi.