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17.09.2020 - 07:00 |

Adrenalin tutkunu Boz

Müge Boz, Dünya Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Türkiye Rallisi’nde büyük heyecan yaşadı.

Adrenalin tutkunu Boz
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Müge Boz, Dünya Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Türkiye Rallisi’nde büyük heyecan yaşadı. Ekstrem sporlara tutkusuyla tanınan oyuncu, Red Bull sporcusu Yağız Avcı’ya, bol dumanlı ve adrenalin dolu test etabında co-pilotluk yaptı. Boz, “Ben yarışmak için doğmuşum, bunu anladım” dedi.

Şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga kamerada!Tuzla'da şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokakta çekim yapan Halil Sezai ve beraberindekiler, tartıştığı mahalle sakinini tekme tokat dövüyor.
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Cadde Yazarları

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