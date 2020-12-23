Akrep yeni bölüm ne zaman, hangi gün ? Akrep dizisi oyuncuları kim, konusu nedir?

Akrep oyuncu kadrosu, konusu son günlerin en çok aratılan başlıkları oldu. Güçlü isimlerle yoluna başlayan dizi 2. bölümü kısa süre önce yayımlandı. 3. yeni bölümü için geri sayım başladı. İşte, Akrep dizisi hakkında ayrıntılar...

OYUNCULARI

Dizinin oyuncuları arasında; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz yer alıyor.

AKREP KONUSU

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir. Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur. Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir.

AKREP DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Pandemi döneminde yayın hayatına başlayan dizi ilk bölümü ile cuma akşamı ekrana gelmişti. 3. bölümü yayınlanacak dizi Star'da her cuma izleyicisi karşısına çıkacak.