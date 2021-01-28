Alev Aydın kimdir, kaç yaşında? Halsey'in sevgilisi Alev Aydın nereli, ne iş yapıyor?

Halsey'in sevgilisi Alev Aydın ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Halsey, fotoğrafçı Sam Dameshek'e poz verdi. Halsey sosyal medya hesabı Instagram'da hamile olduğunu açıkladı. Bu haber sonrasında Halsey'in Türk sevgilisi Alev Aydın'ın hayatı gündeme geldi. Peki Peki Halsey'in sevgilisi Alev Aydın kimdir? İşte Alev Aydın'ın yaşamı...

ALEV AYDIN KİMDİR?

Alev Aydın, senaryo yazarlığı yapıyor. Aydın, Controller and HipMen: Los Angeles ve Small Shots filmlerinin senryosunu kaleme aldı. Halsey ile sevgili olan Alev Aydın, Instagram gçnerilerinde Suudi Arabistan, New York, Antalya ve bulunduğunu paylaşmıştı.

HALSEY KİMDİR?

Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, 29 Eylül 1994'de doğdu.Amerikalı şarkıcı, ve söz yazarı. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.

Halsey, New Jersey'de Ashley Frangipane adıyla doğmuş ve yetişmiştir. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir. 14 yaşında akustik gitara geçmeden keman, viyola ve viyolonsel çaldı. İlk röportajlarından birinde, Halsey 16 veya 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirtmiştir. 18 yaşında, mâli sıkıntılarla karşılaştı ve müzik, kirasını ödemek için bir yol oldu. Çeşitli sahne isimleri altında farklı şehirlerde çok sayıda akustik gösteriler yaptı. En sonunda lakabı olarak Halsey'yi seçti, bunun sebebi isminin (Ashley) anagramı ve Brooklyn'de gençliğinde çok vakit geçirdiği bir caddenin isminin olmasıydı.