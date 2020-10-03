ESRA EROL’U HER GÜN RTÜK’E ŞİKAYET ETMEK

‘ATV kapatılsın diye tweet atanlar kimler?’ başlıklı yazımın çıktığı gün Twitter’da hakkımda yazılacaklar tam da tahmin ettiğim gibi oldu.

‘Klavye kahramanları’ ellerinden başka bir şey gelmediği için yine hakaret, yaftalama ve aşağılama yolunu seçti, ama hepsine lisanımünasiple dersini verdim.

‘ATV kapatılsın’, ‘Esra Erol’da kaldırılsın’ isteyenlerden bir kısmı da, Instagram’da takip etmeyenlere yorum hakkı tanımadığım için mesajlarını DM’den attı. Onlardan biri, hakaretle başladığı mesajını, “Yandaşlar istedikleri kadar savunsun, Esra Erol’u kaldırana kadar RTÜK’e şikayet etmeye devam edeceğiz” diye noktaladı. Bir diğeri her gün Alo RTÜK’ü arayıp, Esra Erol’u şikayet ettiğini, sonuç alıncaya kadar bunu yapmaya devam edeceğini yazdı.

İkisi de korona

Aynı gün RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisi yapan kadının katıldığı Esra Erol’un programı, hafta sonu RTÜK’e şikayet edilen programlarda yüzde 82 ile birinci oldu. RTÜK’ün alt sınırdan ceza verdiği dün bile izleyicinin yüzde 57’sinin başvurusuyla yine birinci olarak kayda geçti.”

Bu hafta Esra Erol’un programında yeni bir Esra Karakuş vakası oldu mu?

Hayır...

Olan şu:

Eşini aldattığı komşusu Cengiz Koraltan’dan çocuk doğuran Esra Karakuş’un ATV’de katıldığı yayından sonra yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Karakuş’tan sonra Koraltan da korona oldu.

‘Esra Erol’da’ ekibinde paniğe yol açan bu olayın Sağlık Bakanlığı’yla ilgisi var, ama RTÜK’le yok. Çünkü RTÜK, söz konusu olay nedeniyle ATV’nin bir önceki ayki reklam gelirinin yüzde 2’si kadar idari para cezası kesti ‘Esra Erol’da’ya... RTÜK, ceza verdiği bir olay için, “Şikayetler devam ediyor” deyip, yeni bir yaptırım uygulayamaz. Çünkü Ceza Hukuku der ki, “Herkes, bir suçtan ancak bir defa yargılanabilir ve bir defa cezalandırılabilir.”

Hukukun en bilinen bu evrensel ilkesine rağmen Esra Erol’un her gün RTÜK’e şikayet edilmesinin sebebi bitmeyen öfke mi, yoksa ‘organize bir proje’ mi var bu işin içinde?

DNA TESTİ VE MAHKEME KARARI ‘PRENSES’ DEDİ!

İnsanların gerçek anne-babalarını aradığı, DNA testlerinin açıklandığı Türk televizyonlarının gündüz kuşaklarında değil; Avrupa’nın göbeğinde oldu bu...

Belçikalı ünlü ressam Delphine Boel’in, yedi yıl önce “Biyolojik babam Kral 2. Albert’tir” diyerek açtığı dava önceki gün sonuçlandı.

Annesi Barones Sybille de Selys Longchamps’ın 1960’lı yıllarda Kral Albert ile olan ilişkisi sonucu dünyaya geldiğini savunan sanatçının iddiasını DNA testi de kanıtlayınca Brüksel Temyiz Mahkemesi, verdiği kararla Delphine Boel’i ‘Belçika Prensesi’ ilan etti.

Demek ki neymiş?

Saray ya da gecekondu fark etmiyor, insanoğlu nerede yaşarsa yaşasın zaaflarına yenik düşüyor. Gayriresmi ilişkilerin bedelini yapanlar değil; dünyaya getirdikleri ödüyor. Onların gerçeği ispatlayıp, haklarını elde etmeleri ise uzun ve yorucu bir mücadele gerektiriyor. En şanslıları da 52’sinde DNA testi ve mahkeme kararıyla ‘prenses’ olan Delphine Boel.

MÜMİN SEKMAN’IN ‘ŞAMPİYON SÖZLERİ’

Mümin Sekman, ‘Şampiyon Sözleri’ adlı yeni bir kitap çıkardı. Sekman’ın kitabını çalışma masamın üzerineki atasözleri, deyimler, güzel sözler, özlü sözler kitapları arasına koydum. Çünkü bundan böyle ‘Günün Sözü’nü yazarken mutlaka göz atacağım bir kitap ‘Şampiyon Sözleri’...

Yazarın Alfa’dan çıkan kitabını okuyuncaya kadar şampiyon sporcuların bu kadar çok ‘özlü sözler’ ettiklerini bilmiyordum, öğrenmiş oldum.

Muhammed Ali, Pele, Tiger Wood, Michael Jordan, Katarine Witt, Roger Federer ve Ronaldo gibi alanlarında efsane olmuş sporcuların bin 250 sözü var Sekman’ın kitabında...

GÜNÜN SÖZÜ

“Erkekler gördüklerine, kadınlar ise duyduklarına aşık olur.” (Woodrow Herbert)