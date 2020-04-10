10.04.2020 - 07:44 |
Alişan: Yapacağım ilk konserin repertuvarında çocuk şarkıları var!
Oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan Alişan, corona virüs nedeniyle evden çıkmıyor. Türkücü, karantinadan sonra yapacağı sürprizi hayranlarıyla paylaştı.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Alişan, son olarak oğlu Burak ile çekilen pozunu takipçileriyle paylaştı. Türkücü fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Karantina’dan sonra yapacağım ilk konserde repertuvarda en az 3 çocuk şarkısı var. Anne babalar bir çocuk şarkısı yazıp, etiketleyin bakalım sizin çocuk şarkılarınız neler? Benim favorim Karpuz adam ve sar makarayı."