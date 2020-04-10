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HaberlerMagazin Haberleri Alişan: Yapacağım ilk konserin repertuvarında çocuk şarkıları var!
10.04.2020 - 07:44 |

Alişan: Yapacağım ilk konserin repertuvarında çocuk şarkıları var!

Oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan Alişan, corona virüs nedeniyle evden çıkmıyor. Türkücü, karantinadan sonra yapacağı sürprizi hayranlarıyla paylaştı.

Alişan: Yapacağım ilk konserin repertuvarında çocuk şarkıları var!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Alişan, son olarak oğlu Burak ile çekilen pozunu takipçileriyle paylaştı. Türkücü fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Karantina’dan sonra yapacağım ilk konserde repertuvarda en az 3 çocuk şarkısı var. Anne babalar bir çocuk şarkısı yazıp, etiketleyin bakalım sizin çocuk şarkılarınız neler? Benim favorim Karpuz adam ve sar makarayı."

Alişan: Yapacağım ilk konserin repertuvarında çocuk şarkıları var

Bruce Willis kızının saçlarını traş ettiHollywood yıldızı Bruce Willis, karantina günlerinde sık sık evden paylaşımda bulunuyor. Willis, bu kez kızı Tallulah Willis'in saçlarını keserken bir video paylaştı.
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Cadde Yazarları

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