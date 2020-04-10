Alişan: Yapacağım ilk konserin repertuvarında çocuk şarkıları var!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Alişan, son olarak oğlu Burak ile çekilen pozunu takipçileriyle paylaştı. Türkücü fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Karantina’dan sonra yapacağım ilk konserde repertuvarda en az 3 çocuk şarkısı var. Anne babalar bir çocuk şarkısı yazıp, etiketleyin bakalım sizin çocuk şarkılarınız neler? Benim favorim Karpuz adam ve sar makarayı."