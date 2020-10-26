Annem filmi oyuncuları | Annem filminin konusu ne?

Annem filmi bu akşam ekrana geliyor. Dram türündeki Annem filminin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Film 2019 Türkiye yapımı. İşte Annem filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilenler...

ANNEM FİLMİ KONUSU

Bir anne kızın hikayesini konu alan “Annem” Tv’de ilk kez bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor. Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.

ANNEM OYUNCULARI

Sumru Yavrucu

Özge Gürel

Sercan Badur

Tuna Orhan