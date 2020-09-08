MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Arem Yüce kimdir, kaç yaşında? MasterChef'in yeni yarışmacısı Arem Yüce aslen nereli?
08.09.2020 - 16:48 |

Arem Yüce kimdir, kaç yaşında? MasterChef'in yeni yarışmacısı Arem Yüce aslen nereli?

MasterChef'te bu hafta yarışmaya veda eden Gülşah Suna'nın yerine yarışmaya dahil olan Arem Yüce kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu hafta kaptanlık oyununda yaptığı menemen ile en iyi tabaklardan birini yapan Arem Yüce, Esra Tokelli'nin kaptan olmasının ardından bu hafta Kırmızı takım kaptanı olarak seçildi. +5 dakik oyununda Falafel'i daha kötü yapan kaptan olan Arem Yüce bu akşam takımı ile ilk dokunulmazlık oyununa çıkacak. Peki MasterChef Arem kimdir?

Arem Yüce kimdir, kaç yaşında? MasterChef'in yeni yarışmacısı Arem Yüce aslen nereli?
ABONE OL

MasterChef 2020'ye bu akşam katılacak olan isim Arem Yüce! Son 16'ya kalabilmek için final turlarında büyük emek veren isimler arasında yer alan MasterChef Arem bu hafta Gülşah'ın yarışmaya veda etmesinin ardından yedeklerden yarışmaya dahil olan isim oldu. Yarışmada yaptığı yemeklere film isimleri vermeyi çok sevdiğini ifade eden Arem Yüce, MasterChef 2020'ye Diyarbakır'dan katılıyor. İşletmeci olan Arem Yüce, yemek yapmanın kendisi için bir tutku olduğunu ifade ediyor.

MASTERCHEF AREM YÜCE KİMDİR?

Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. "Yemek yapmak benim için bir tutku" diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok sevdiğinin altını çizdi.
Standartların dışına çıkmayı sevdiğini ve yemeklere kendi yorumunu kattığını söyleyen Arem Yüce, aşçılık mesleğinde eksiklerini MasterChef Türkiye’de tamamlamaya geldiğini belirtiyor...

SON 16'YA KALAN SON İSMİN BELİRLENECEĞİ OYUNDA EBRU'YA KAYBETMİŞTİ!

MasterChef 2020'de son 16'ya kalan son yarışmacının belirleneceği oyunda yarışan 6 isim arasında son ikiye kalan Arem, yemeği en iyi yapan ikinci isim olmuş birinci olan Ebru son 16'ya adını yazdırırken Arem yarışmaya veda etmişti.

Tuğba Ekinci: Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecekSon şarkısını duyurmak için sosyal medyadan kalça fotoğrafı paylaşan Tuğba Ekinci, son olarak bikinili videosunu yayınladı. Ekinci, ""Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek. Varsa daha iyisi gösterin” ifadelerini kullandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şark Bülbülü filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Şark Bülbülü filmi ne kaç yılında çekildi?

Şark Bülbülü filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Şark Bülbülü filmi ne kaç yılında çekildi?

Leyla Lydia Tuğutlu, 'Gevher Hatun' olarak ekrana dönüyor

Leyla Lydia Tuğutlu, 'Gevher Hatun' olarak ekrana dönüyor

Masterchef Esra kimdir, kaç yaşında? Masterchef Esra Tokelli ne iş yapıyor, nereli?

Masterchef Esra kimdir, kaç yaşında? Masterchef Esra Tokelli ne iş yapıyor, nereli?

'Erdinç Acar eski eşi Hande Demir'i rahatsız eden iş insanını dövdü' iddiası!

'Erdinç Acar eski eşi Hande Demir'i rahatsız eden iş insanını dövdü' iddiası!

Sıradaki Haber