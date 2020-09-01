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01.09.2020 - 12:28 |

Ariana Grande, Instagram'da rekor kırdı

ABD'li şarkıcı Ariana Grande, geçtiğimiz günlerde "200 milyon takipçiye ulaşan ilk kadın" olarak Instagram tarihine geçti.

Ariana Grande, Instagram'da rekor kırdı
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Ariana Grande, Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk kadın olarak rekora imza attı. 27 yaşındaki ABD'li yıldız, rekorla ilgili henüz bir açıklamada bulunmasa da meslektaşı Lady Gaga'dan tebrik geldi.

Gaga, "Arkadaşım Ariana Grande’yi 200 milyon takipçisi için kutlarım. Sen bir kraliçesin, tacını tak" ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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