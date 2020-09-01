Ariana Grande, Instagram'da rekor kırdı

Ariana Grande, Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk kadın olarak rekora imza attı. 27 yaşındaki ABD'li yıldız, rekorla ilgili henüz bir açıklamada bulunmasa da meslektaşı Lady Gaga'dan tebrik geldi.

Gaga, "Arkadaşım Ariana Grande’yi 200 milyon takipçisi için kutlarım. Sen bir kraliçesin, tacını tak" ifadelerini kullandı.