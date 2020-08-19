'Arıza' dizisinin ilk tanıtımı yayınladı!

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu 'Arıza' dizisinin ilk tanıtımı görücüye çıktı.

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan ve Olgun Toker'in paylaştığı dizide; Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Yeşim Gül, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım gibi isimler de yer alıyor.

Arıza dizisinde; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesi anlatılacak. Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir.

Çekimleri devam eden dizinin yayın tarihi belli olmadı.