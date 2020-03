2018’in ayak sesleri: farklı ve özgür

Pirelli takviminin son sayısı, hep farklı bir gözle hikayeye yaklaşan ve birer karakter yaratmak konusunda uzman olan Tim Walker’a emanet. Konsept ise çocukluğumda en sevdiğim çizgi film olan, sonrasında birçok fantastik filme ve moda çekimine konu olmuş bir İngiliz klasiği ‘Alice Harikalar Diyarında’!

Modanın kendi mükemmelini yaratıp, onu gözümüze sokmaya çalıştığı bugünlerde, farklı olana duyduğumuz ilgi çok kıymetli. İşte tam da bu kıymete değer vererek aralarında Naomi Campbell ve Lupita Nyong gibi isimlerin yer aldığı 18 siyahiyi fotoğraflıyor Walker. İngiltere Vogue Genel Yayın Yönetmeni Edward Enninful’un stylingini üstlendiği çekim, hepimizin aradığı o farklılığı ve gerçekliği çarpıcı şekilde vurguluyor.

Moda filmleri festivali

Moda ve sinemanın birlikteliğinden gerçek bir aşkın ortaya çıktığını her fırsatta dile getiriyorum. Son dönemde bu aşk, markalar tarafından daha da fark ediliyor ve güzel projeler ortaya çıkıyor. Bence moda, yakın gelecekte anlatmak istediği tüm hikayeleri, gerçekten derdi olan sinematografik bir dille anlatacak. Bu birlikteliği vurgulamak üzere düzenlenen moda filmleri festivali ‘Fashion Film Fest Istanbul’, bu yıl üçüncü kez seyirciyle buluştu.

F King Mag adlı erkek dergisiyle iş birliği içerisinde gerçekleşen organizasyonda, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown’un onur konuğu, Avustralyalı moda tasarımcısı Dion Lee konuşmacı olarak yer aldı. Yağmur Kızılok’un yönetmenliğinde ortaya çıkan ‘İstanbul’ filmiyle, son dönemin en iyi moda filmlerinden birinde yer alan Ece Sükan da, moda ve sinemanın birlikteliğini desteklemek üzere organizasyonun öne çıkan isimlerinden oldu. Festivalde 120 film gösterildi. Aday filmler ise altı farklı kategoride yarıştı. Benim en ilgimi çekenler, Luca Finotti yönetmenliğinde ‘En İyi Moda Filmi’ seçilen ‘We Believe In the Power of Love’ ve Dağhan Celayir yönetmenliğinde ‘En İyi Türk Moda Filmi’ seçilen ‘The Universe’ oldu.

Modanın yardım eli

Moda markaları ve celebrity dünyası, sosyal medyanın da etkisiyle çok büyük bir kitleye hitap ediyor. Bu güç ve kitle yardım kampanyası söz konusu olduğunda paha biçilemez bir öneme sahip oluyor. İşte bunun en güzel örneği 1980 yılından bu yana etkinlikler düzenleyen BBC’nin ‘Children in Need’ adlı bağış organizasyonu. Bu yıl Adwoa Aboah, Gigi Hadid ve Kaia Gerber’in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerle Burberry, Gucci ve Miu Miu gibi moda markaları bu etkinlik için bir araya geldi.

Organizasyonun sembolü olan Louis Vuitton x Supreme adlı oyuncak ayıdan ilhamla yola çıkıldı ve ünlülerle markalar eşleşerek, ayı kulaklarını vurgulayan eğlenceli taçlar tasarladı. Bu taçlar 19 Kasım’a kadar açık arttırmayla satılacak ve gelirin tamamı ‘Children in Need’ kurumuna bağışlanacak. Bence son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle modanın ve ünlülerin sınırsız bir boyuta ulaşan gücü, bu noktada da işe yarayacak ve hatırı sayılır bir bağış toplanacak.