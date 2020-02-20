Mu Tunç, daha önce her detayıyla stil sahibi olan filmi ve çalışmalarıyla size bahsettiğim bir yönetmen. Genç yönetmenler arasında son dönemde görsel dili en güçlü isimlerden... Tunç, son projesiyle yine radarıma giriyor. Nükhet Duru’nun yeni albümünün kreatif görsel dilini oluşturuyor, şarkılarına video klipleri yine o çekiyor. Sesiyle, stiliyle ve duruşuyla bir döneme damga vurmuş bir sanatçının, bugünün görsel dünyasına hakim bir isimle iş birliği yapması çok anlamlı. Bu kapsamda, Tunç bir de Duru’nun isminin yer aldığı, projenin genel görsel diline paralel bir tişört tasarlıyor. Günü yakalayan, bugünün genç kitlesine hitap eden sosyal medyayı da, görsel dünyayı da en doğru şekilde kullanmayı hedefleyen bu genel projeyi tebrik ediyorum ve bundan sonraki adımları da heyecanla bekliyorum.

Yeni mağaza

İkonik formlu aksesuarlarıyla, farklı tasarım diliyle ve ışıltılı dünyasıyla adını kalbimize yazdıran Begüm Khan, global anlamda sahip olduğu satış noktalarıyla tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip. Online satış noktaları, yine hem Türkiye’de hem de birçok farklı ülkedeki satış noktalarıyla markasını sevenleriyle buluşturan marka, ilk mağazasıyla bu buluşmayı daha samimi ve yakın hale getirmek üzere adım attı. Nişantaşı’nda yine markanın çok güçlü görselliğine

uyan bir dekorasyonla ve ikonik rengi yeşille harika bir dünya sunuyor. Mutlaka uğrayın!

Desole

Yeni bir mağaza haberi daha! Tüm dünyada belli bir stili olan ve bu çerçevede farklı markaları bünyesinde barındıran konsept mağazalar, son dönemin en çok ilgi gören alışveriş trendinin temelini oluşturuyor. Hem zaman olarak farklı markaları bir arada bulmak hem de stil olarak birbiriyle bütünlüğü olan parçalara tek noktada ulaşabilmek, bu konsept mağazaların çekim gücünü oluşturan başlıca detaylardan... İşte, İstanbul’un çok iyi markaları bir araya toplamış yeni konsept mağazasını sizinle paylaşmak istiyorum: Desole. Nişantaşı’nda yer alan bu mağazayı ve bünyesindeki markaları keşfetmek için mutlaka ziyaret edin.