Beş yıl önce Milano’da olduğum sırada ilk yazımı yazdığım anı hatırlıyorum... Her kelimede büyük bir heyecan ve tutku vardı. Her hafta en faydalı ve ilham veren detayları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Zihninizde moda dünyasına dair yeni bir kapı aralamaya çalıştım. Kalbimin en derinlerinden gelen kelimelerle... Umarım başarabilmişimdir.

‘Moda’nın kıyafetlerden ibaret bir olgu olmadığını, çok farklı dinamiklerle birbirini besleyen bir kavram olduğunu, bunları anlamak için çok okuyup araştırmamız gerektiğini, bu alanda farklı, yenilikçi, yaratıcı adımlar atarsak, dünyada dahi ses getirecek gelişmeler ortaya koyabileceğimizi, her fırsatta dile getirmeye çalıştım. Keşfedilmesi gereken markaları mümkün olduğunca sizlerle paylaştım. Modanın uçsuz bucaksız denizinde birlikte kulaç attığımız mesafe için ben minnettarım. İyi ki benimleydiniz! Bu bir son değil; yollarımız, kalbimiz ve kelimelerimiz elbet bir yerlerde kesişecek.

Bunca zaman çokça şey paylaştığımız Milliyet Cadde ailem, her şey için çok teşekkür ederim. Mete Bey, İlknur Hanım, Ali Bey ve Filiz Hanım, sizlerden çok şey öğrendim... Ve diğer tüm çalışma arkadaşlarım, sizlerle çalışmak çok keyifliydi. Hoşça kalın, çokça sevgiler...