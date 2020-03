2020 için geri sayımın başladığı yılın bu son günlerinde yakın zamanda gerçekleştirdiğim projelerin sosyal medya yansımalarının olduğu dönemdeyim. İtalyan genleriyle hayatımıza en iyi şekilde ayak uyduran Divarese ile yeni yılın ışıltılı enerjisini Milano’da yakalamak üzere iş başındaydık. Aynı şekilde yeni yılın ışıltılı ruhunu yansıtmak üzere Swarovski ile Paris’te bir araya geldik. “Yılbaşı gecesi ne giyeceğiz?” sorusuna en pratik yanıtı vermek üzere parti koleksiyonu hazırlayan Penti ile de yine İstanbul’da yollarımız kesişti. Tüm bu içeriklerin temelinde aslında yeni yıl ruhunu yansıtmak ve o ürünlerin kullanımıyla ilgili bir stil önerisi var. Asla tüketime yönlendirmek yok. Sadece her anlamda bir alternatif bir göz sunmak söz konusu. Siz de bu paylaşımları takipte kalın ve sadece tüketime yönlendiren, ilham vermekten uzak paylaşımlar yapan bu tüketim odaklı hesaplardan kendinizi koruyun!

Vintage aşkı

Geçtiğimiz sene İstanbul Moda Akademisi’nde Vintage Styling adlı eğitime başladığımda yeterli ilginin ve katılımın olup olmayacağından endişe ediyordum. Bu sene dersin süresini geçtiğimiz yıla göre daha da uzattık ve bu hafta yılın son dersini verdim.

Aslında herkesin bu ‘fast fashion’ dünyasında, hem sürekli almaktan ve herkesle aynı olmaktan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Bunun yansıması dokuz saatlik eğitimimizin her anında mevcuttu. Ve bu durum, bana çok daha fazla insana ulaşarak bu alışveriş algısını değiştirebileceğimiz umudunu verdi.

Dünyayı en çok kirleten sektörlerin başında gelen tekstil ve moda endüstrilerinin zararını bir nebze olsun azaltmak için hızlı tüketim markalarından uzak durmak şart.

Yine fast fashion dünyasının kendini eksik hissedip sürekli almaya iten psikolojik yanıyla mücadele etmek için yavaşlamamız şart. Bir stil oluşturmak ve herkesten farklı olmak için yine bu fast fashion zincirinden uzaklaşmak da...

Tüm bu seçeneklerin çıktığı ortak nokta vintage alışveriş oluyor. Aynı anda hem farklı olmak hem daha ekonomik bir alışveriş yapmak, iyi parçalar alıp alışveriş sıklığını azaltmak ve de sürdürülebilirliğe destek olmak mümkün. Tüm bu detayları anlattığımız ders umarım yeni senede çok daha geniş kitlelere ulaşacak ve algımızı, tüketime bakış açımızı değiştireceğiz.

SEZONUN İŞ BİRLİĞİ

İlhamını Osmanlı kültüründen alan, her parçası son derece gösterişli parçalardan oluşan koleksiyonlar sunan Begüm Khan, bu kez Aquazzura’nın sofistike estetik anlayışıyla bir araya geliyor! Ortaya elbette çok başarılı ve her detayı çok zengin bir koleksiyon çıkıyor. Sekiz farklı tasarımın her birinin hikayesi var. Örneğin ‘horoz’ figürü, Çin kültüründe güneş ve diriliş anlamına geliyor. Her parçasıyla anlatmak istediğiniz hikayeleri besleyebileceğiniz bu zengin koleksiyon çok ses getirecek!