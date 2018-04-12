2019’UN İLKBAHAR-YAZ TRENDLERİ

Mercedes Benz Fashion Week İstanbul bünyesinde gerçekleşen önemli etkinliklerden biri de, İHKİB’in sponsorluğundaki ‘İlkbahar/Yaz 2019 Trend’ semineriydi. Trend şirketi WGSN, önümüzdeki yıl moda dünyasında bizi bekleyen detayları paylaştı.

Kreatif manifesto

Moda dünyasını etkisi altına alacak başlıca trend, kreatif manifesto olacak. İnsanların farklılıklarıyla toplumda var olmalarını sağlayıp, bir fark yaratmak amacını güden bu trendin modadaki yansıması, sloganlı parçalar... Son birkaç sezondur fazlasıyla hayatımızda bulunan sloganlı tişörtler, 2019’da da bizlerle. Kadın giyiminde doğaya dönüş söz konusu. Bunu, toprak tonlarındaki renk skalası ve keten gibi kumaşlardan anlıyoruz. Fast-fashion’dan, sürdürülebilir markalara yönelim söz konusu. Buna çok sevindiğimi belirtmeden geçemeyeceğim çünkü sürdürülebilir modaya olan ilgi ve bu anlamda bilinçlenme artacak.

Yogadan ilham

Son yıllarda hayatımızın merkezine yerleşen yoga ve bu trende paralel başlayan rahat kıyafetler, ‘Loungewear’ adı altında hayatımıza iyice yerleşiyor. Kadın giyimde boho etkisi hakim olurken, fonksiyonellik ve rahat kullanım da önemini koruyacak. Erkek pantolonlarında kısa paçalar yine olacak fakat beller yükselecek ve pliseler eklenecek.

COUTURE'UN EN ÖZGÜR HALİ

Özgür Masur, couture dilini İpekyol için konuşturuyor. İnce işçiliği, farklı renk ve desendeki feminen tasarımlarla buluşturan ‘Özgür Masur for Ipekyol’ koleksiyonu, modern silüetlere sahip, 30 zamansız parçadan oluşuyor.

Yeşil, pembe ve mavinin soft tonları, tasarımcının olmazsa olmazı ekru ve siyah, çiçek işlemeler, fiyonklar, tüm özel davetler için zarif ve iddialı seçenekler sunan bu koleksiyonun başlıca detaylarından. 11 Nisan itibarıyla tüm mağazalarda ve online sitede satışa sunulacak olan ürünler, özel günler için güzel bir fırsat sunuyor.

H&M'DEN DOĞA DOSTU KOLEKSİYON

H&M, gelişim ve inovasyona vurgu yapan sürdürülebilir moda imkanlarının artmakta olduğunu gösteren ürünler içeren ‘Conscious Exclusive’ koleksiyonuyla karşımızda... Bu sezon da her detayıyla doğayı çağrıştıran ve gerçek anlamda umut veren sürdürülebilir tasarımları var. Balık ağları ve diğer naylon atıklardan üretilen, yüzde 100 geri dönüştürülmüş naylon lif olan ‘econyl’i ve gümüşü, bu yıl ilk kez sunuyor. Eski mumlardan aksesuarlar tasarlıyor. Tüm bu yeni adımlar ve keşifler, hem doğayı hem de gezegenimizi korumaya yönelik ümidimizi yeşertiyor.

Christy Turlington Burns’ün kampanya yıldızı olduğu koleksiyon, 19-20’nci yüzyılda İsveç’te yaşayan sanatçılar Karin ve Carl Larsson’un evinden ilham alınarak hazırlanmış. Tasarımlar, 19 Nisan’da dünyada seçili H&M mağazalarında ve hm.com’da satışa sunulacak.